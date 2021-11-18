الكاتب الأمريكي ستيفن كينج ينضم للمشاهير ضحايا فيديو روسي مزيف

انضم كاتب قصص الرعب الأمريكي الشهير صاحب الكتب الأكثر مبيعا، ستيفن كينج، إلى مجموعة المشاهير الذين ظهروا خلال محادثة مزيفة عبر الفيديو مع مسؤوليين أوكرانيين في مزحة مستمرة يقدمها الممثلان الكوميديان الروسيان فوفان ولكزس.

ونقلت صحيفة بورتلاند برس هيرالد عن رسالة بريد إلكتروني للمؤلف الأمريكي، عن تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر" في وقت متأخر مساء أمس الخميس بعد محادثة الفيديو المزعومة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "أشعر بالإحراج.. ولكن اتضح أن لم أكن وحدي".

وضمت قائمة المشاهير الذين تعرضوا للخداع في الفيديو المزعوم، الكاتبة البريطانية الشهيرة جي كي رولينج، مؤلفة سلسلة روايات هاري بوتر، والأمير هاري ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وخلال المحادثة، تلقى كينج سؤالا، من بين أمور أخرى، عن الزعيم القومي الأوكراني ستيبان بانديرا، الذي قاد مجموعة مسؤولة عن التطهير العرقي ومذبحة لعشرات الآلاف من البولنديين واليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

ونقل عن المؤلف الأمريكي قوله إنه يعتقد أن بانديرا "رجل عظيم" ، معتقدا أن بانديرا كان أحد جنرالات أو مستشاري زيلينسكي.

وذكر كينج في تغريدته: "في الواقع، اتضح أن الأمر كان مزحة.. لم تكن لدي فكرة عن هوية هذا الرجل بانديرا".

واشتهر الممثلان الكوميديان الروسيان بخداع الساسة رفيعي المستوى والمشاهير، بمكالمات وهمية.

وخلال الأسابيع الأخيرة، ضلل الممثلان الكوميديان، اللذان أثنت عليهما القيادة الروسية، العديد من الساسة في أوروبا، مثل رؤساء بلديات برلين وفيينا ومدريد، وغيرهم من المشاهير.