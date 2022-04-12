تنفيذ حملة تفتيش بيئية بمدينة الأقصر

نفذ مجلس مدينة الأقصر، حملة تفتيش بيئية موسعة للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، والتصدي بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري، والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة.

استهدفت الحملة مناطق شارع ميخائيل بولس متفرع من شارع صلاح سالم، وشارع تحتمس، ومنطقة المطحن، شارع رمسيس، منطقة الحمارة، منطقة وسط، السوق الحضري، وأسفل كوبري أبو الجود، وأسفل كوبري المشاة بمزلقان القراريش، َومنطقة شرق السكة.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد 3 حصان وعربة كارو، وعدد 2 كرسي لبائعي السمك الجائلين، كما تم تحرير عدد 4 محاضر نظافة، وعدد 4 محاضر بيئة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.