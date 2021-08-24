نصح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، مرضى ارتفاع وظائف الكلى التي تصل إلى 6.25 بالإسراع في التوجه لطبيب كلى.

وأضاف حسام موافي خلال برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، أن معدل ارتفاع وظائف الذي يصل إلى 6 لكنه يثبت عند هذا الحد، أفضل من 3 متغير.

وبيّن أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن معدل ارتفاع وظائف الكلى المتغير قد يرتفع بشكل مفاجئ، وهو أمر خطير، لكن الثابت لا يشكل خطرا كبيرا على الصحة.

وذكر أن اختبار وظائف الكلى لمرضى الكلى أمر روتيني لكل المرضى؛ لأن السكر يأكل الكلى بطريقة خسيسة لا تعطي أي أعراض ولا يشعر بها المريض.