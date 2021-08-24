الدفاع الدنماركية: سفننا ترافق غواصة نووية روسية متجهة إلى المياه السويدية

ذكرت وزارة الدفاع الدنماركية، اليوم الجمعة، أن سفنها البحرية ترافق غواصة نووية روسية متجهة إلى المياه الإقليمية السويدية.

ووفق ما أورده موقع "روسيا اليوم" الإخباري، قالت المتحدثة باسم الوزارة كارين دالين: "لأسباب أمنية، لا نكشف عن المدة التي كانت البحرية الدنماركية تراقب فيها الغواصة الروسية".

وتتجه الغواصة الروسية إلى سان بطرسبرج للاحتفال بيوم الأسطول الحربي الروسي.

ولم تعلق وزارة الدفاع السويدية بعد على مرور الغواصة النووية الروسية قرب مياهها الإقليمية، إلا أن المتحدثة باسم القوات المسلحة السويدية ماري تيستر، قالت: "نحن نسيطر بشكل كامل على ما يحدث في جوارنا المباشر ونتابع عن كثب تطورات الأحداث، وبخلاف ذلك ليس لدينا أي تصريحات".