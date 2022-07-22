حرب الإرادات: ما زالت الحرب الحقيقية بالنسبة لأوكرانيا وروسيا والغرب قادمة

يرى يورجن اورستروم مولر، وهو وزير دولة سابق بوزارة الخارجية الدنماركية أن الوقت قد حان للسعي للحصول على توضيح بشأن الحرب الدائرة في أوكرانيا وتحديد متى وكيف يمكن وضع نهاية لها.

ويقول مولر في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنترست الأمريكية إنه من أجل ذلك ليس هناك أفضل من الرجوع إلى الخبير الاستراتيجي كارل فون كلاوزفيتز ( 1780-1830) الذي اشتهر بوضعه عددا من المبادىء في كتابه المهم "الوجيز في الحرب". والمبدآن الأكثر مناسبة في هذا السياق هما:

1- إن الحرب ليست مجرد عمل سياسي، لكنها أيضا أداة سياسية حقيقية، واستمرار للتجارة السياسية، وتنفيذ نفس الشيء بوسائل أخرى.

2- القتال هو محاولة إظهار قوة القوى الاخلاقية والمادية باستخدام القوى الأخيرة أي المادية. وحقيقة أن القوى الأخلاقية لا يمكن الاستغناء عنها واضحة في حد ذاتها، لأن حالة العقل لها دائما تأثير حاسم على القوات المستخدمة في الحرب.

والمعنى الكامن وراء المبدأين هو أن المتحارب الذي لديه أهداف حرب تتمتع بأكبر قبول لدى مواطنيه هو المرجح أن يكون المنتصر.

فبعد أن نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سوف يغزو أوكرانيا، تذبذب بين مجموعة من أهداف الحرب، بما في ذلك التصريح بأنه يتعين أن تصبح أوكرانيا خالية من النازية، وأن يتم إجهاض سعي الناتو لتوسيع نطاقه، وضرورة حماية الأقليات الروسية في أوكرانيا.

ومازال ينفي أن هناك حربا مستعرة، إنما يطلق عليها " عملية عسكرية خاصة". وهذه أهداف حرب قد تجد دعما من جانب الكثير من الروس ولكن الأمر المحير هو أنه أعلن مؤخرا عن المزيد من الطموحات المجردة.

ويقول مولر إنه أثناء زيارة لمعرض تاريخي في التاسع من يونيو الماضي للاحتفال بذكرى ميلاد القيصر بطرس الأكبر( 1682-1725)، الذي يُعتبر على نطاق واسع أنه مؤسس روسيا الحديثة، شبه بوتين نفسه بالقيصر، وفي إشارة إلى الحرب الشمالية الكبرى (1700- 1721) ضد السويد، ذكر بوتين أن بطرس استعاد السيطرة على الأراضي التي كانت تخص روسيا تاريخيا.

ومع ذلك نسى بوتين أمرا مهما، وهو أن بطرس الأكبر قام أيضا بتحديث روسيا عن طريق الاستعانة بعدد كبير من المستشارين من أوروبا الغربية وقضى 18 شهرا زار فيها الدول الأوروبية للتعرف على الحياة هناك. وقد سافر متنكرا وعمل لمدة أربعة شهور في أحد أحواض بناء السفن في الدنمارك ليتفهم الأسلوب الحديث لبناء السفن.

وفي اجتماع في 15 يونيو الماضي في سانت بطرسبرج، أعلن بوتين أن "النظام العالمي السابق انتهى- بغض النظر عن كل الجهود الرامية للحفاظ عليه، وهو أسلوب طبيعي للتاريخ". وللتأكيد على أن هذه النقطة مفهومة، أضاف قائلا أن عهد الهيمنة العالمية الأمريكية يشهد نهايته.

ويضيف مولر أنه ليس هناك قدر كبير من المعلومات عن مشاعر الروس العاديين، وتأثير العقوبات، وما إذا كان الروس يربطون بين العقوبات الاقتصادية والحرب. وحتى 18 يوليو الماضي لم يصرح بوتين بأي شىء عن تكاليف الحرب لكنه أخيرا فعل ذلك بقوله إن روسيا تواجه" تحديا كبيرا: في قطاع التكنولوجيا المتقدمة". وفي حقيقة الأمر فإن أهداف الحرب غير الدقيقة والمتغيرة لا تدعم عزيمة المواطنين. وربما يتساءل أقارب القتلى والجرحى عما إذا كان التشبه ببطرس الأكبر يستحق هذه التضحيات.

ويوضح مولر أن أوكرانيا لا تقاتل فقط من أجل بقائها ولكن أيضا لتأكيد الهوية الوطنية لمواطنيها. والنتيجة هي أنها أكثر قوة مما كان يتوقعه الجمبع. ولاشك أن مساعدات الغرب كانت عاملا مساعدا لكن إرادة الدولة الأوكرانية ومواطنيها هي التي تشكل قاعدة دفاعها.

وعلى خلاف روسيا، تعتبر أهداف أوكرانيا بالنسبة للحرب صلبة وتتماشى تماما مع الحياة اليومية للأوكرانيين. ولا يمكن التشكيك في إرادة البقاء كدولة ولكن هناك مزيد من التضارب بشأن حدود الدولة. فقد كشف استطلاع رأي أخير للأوكرانيين أن 89% يرفضون التنازل عن أي أراض لروسيا في أي تسوية سلمية. ومع ذلك، لم يتضمن الاستطلاع آراء الذين يعيشون في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا حيث هناك مزيد من التضارب بشأن الحكومة الوطنية في كييف.

وربما تواجه أوكرانيا في نهاية المطاف خيارا ما بين أن تكون دولة شعب ليس لديه أي شكوك حول هويته الأوكرانية أو استعادة الأراضي المحتلة بغض النظر عما إذا كان من يعيشون هناك يعتبرون أنفسهم روسيين أو أوكرانيين. وهذا سؤال حيوي يحتاج إجابة ولا يستطيع سوى الأوكرانيين تشكيل حل دائم.

وتاريخ أوروبا، وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية ملىء بالقرارات التي تتجاهل هذا المبدأ. وفي الحقيقة، تعتبر أوكرانيا نفسها نتيجة ترسيم عشوائي وغير دقيق قام به سياسيون ليست لهم دراية بالوضع على الأرض.

ويرى مولر أن الخطئية الكبرى بالنسبة لأوكرانيا هي الدخول في اتفاق مع روسيا يتيح لها كسب القوة وتجديد عدوانها. ولتجنب ذلك، ينبغي على أوكرانيا والغرب تقدير ما إذا كان من الممكن إرغام روسيا على إعادة تحديد أهدافها من الحرب.وإذا كان هناك دليل على عدم القدرة على تحقيق ذلك فإن أي وقف لاطلاق النار سوف تكون نتائجه سلبية بالنسبة لتحقيق سلام دائم.

ويتعين على الغرب البقاء متحدا، ولكن هذه ليست نتيجة مفروغ منها. فالأوروبيون يشعرون بالقلق إزاء تشبه بوتين ببطرس الأكبر، والأمريكيون يشعرون بالقلق إزاء التهديد لوضعهم العالمي، في الوقت الذي تتربص فيه الصين من وراء الستار. وعلى الرغم من أن التحالف الغربي لم يكن في أي وقت من الأوقات بهذه القوة، يتساءل المرء إلى أي مدى يمكن أن يستمر ذلك قبل أن تختلف المصالح الأمريكية والأوروبية.

ولن تكون قدرة أوكرانيا أو إرادتها للقتال هي التي سوف تقرر النتيحة، ولكن سيقررها استعداد أوروبا والولايات المتحدة لقبول تكاليف دعم أوكرانيا، وإدراكهما أن حريتهما أيضا في خطر. فالرئيس بوتين يراهن على أن أوروبا والولايات المتحدة ستخضعان في ظل عبء الارتفاع الشديد لأسعار النفط والغاز. وستصبح هذه حرب استنزاف قائمة على أساس الإرادة. ولن يفتح الباب للتوصل إلى تسوية إلا عندما تقتنع روسيا أن الغرب لن يتزحزح عن موقفه.

ويختتم مولر تقريره بأنه سوف تحين لحظة الحقيقة مع ظهور الضجر من الحرب. وبالنسبة لأوكرانيا فإنها سوف تستمر على موقفها، ولكن بين روسيا، وأوروبا والولايات المتحدة سيعتمد الأمر على من سيخضع أولا؟.