إصابة وزير فلسطيني سابق مقرب من حماس بإطلاق نار في الضفة الغربية

أصيب وزير فلسطيني مقرب من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الجمعة، بإطلاق نار من مجهولين في نابلس شمال الضفة الغربية.



وأفاد متحدث باسم الشرطة الفلسطينية في بيان بإصابة ناصر الدين الشاعر بعد إطلاق النار عليه من جانب مجهولين في نابلس، معلنا أن الشرطة والأجهزة الأمنية باشرت إجراءات البحث والتحري عن الفاعلين.



وبحسب مصادر محلية فإن الشاعر وهو أكاديمي في جامعة النجاح في نابلس نقل إلى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج.



وندد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في بيان بإطلاق النار على الشاعر، واعتبره "عملا إجراميا"، مؤكدا أن الرئيس محمود عباس أصدر تعليمات للأجهزة الأمنية بالتحقيق الفوري والقبض على الجناة.



كما أدانت فصائل فلسطينية حادث إطلاق النار على الشاعر وطالبت بمحاسبة مرتكبيها.



وشغل الشاعر منصب نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم في الحكومة العاشرة التي شكلتها حركة حماس عقب فوزها في الانتخابات البرلمانية عام 2006، ثم شغل منصب وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية التي شكلتها حركتا حماس وفتح عام 2007 واستمرت لنحو ثلاثة أشهر.