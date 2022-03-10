رحلة أسرة ألمانية بزورق في هولندا تتحول إلى مأساة

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توفيت امرأة ونقلت ابنتها /7 أعوام/ إلى المستشفى إثر تعرض أسرة ألمانية من 4 أفراد لحادث مأساوي بزورق في هولندا وفقا لما قالته الشرطة الهولندية الخميس.

وذكرت خدمات الطوارئ الهولندية أن الأب والطفل الثاني للأسرة لا يزالا في عداد المفقودين ويعتقد أنهما قد غرقا.

وكانت الأسرة تستمتع بيوم في إحدى البحيرات على بعد 75 كيلومترا شمال شرق العاصمة أمستردام، عندما انقلب زورقهم لأسباب مجهولة حتى الآن، وفقا لمحطة "أومروب فليفولاند" الإذاعية.

وتم استدعاء الشرطة إلى موقع الحادث حوالي الساعة الثالثة عصرا في أعقاب تقرير يفيد بأنه يوجد طفل في المياه.

وعثرت خدمات الطوارئ على الفتاة وهي تتشبث بعوامة، قبل أن تعثر على والدتها في الماء. وقالت الشرطة إن جهود عمال الإنقاذ لإنعاش المرأة لم تنجح. وعثر على الزورق الفارغ بالقرب من جزيرة صغيرة.

وقالت الشرطة الهولندية إنه لا يزال البحث جاريا عن فردي الأسرة المفقودين وإنه تم إرسال مروحيات.

ولم تحدد الشرطة هوية الضحايا.