الأمم المتحدة تدين اشتباكات طرابلس وتطالب بالتحقيق

طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، بإجراء تحقيق في اشتباكات طرابلس وأيضا بتحقيق العدالة من أجل الضحايا وأسرهم.

وأعربت البعثة في بيان عن شعورها بقلق بالغ إزاء هذه التطورات التي تفيد بحدوث إصابات في صفوف المدنيين جراء الاشتباكات التي اندلعت بين مجموعتين مسلحتين ليلة أمس في طرابلس.

وقالت البعثة في بيان على موقعها: "إن أي فعل يعرض أرواح المدنيين للخطر غير مقبول".

ودعت البعثة "جميع الليبيين لكي يبذلوا كل ما بوسعهم للحفاظ على الاستقرار الهش للبلاد في هذا التوقيت الحساس".

وقالت "على جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومعالجة خلافاتها عبر الحوار والتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الوطني والدولي إزاء حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية".

واندلعت المواجهات المسلّحة في الجزء الجنوبي الشرقي من طرابلس بين قوة الردع الخاصة المتمركزة حاليا قرب سجن الجديدة، وقوات الحرس الرئاسي المتمركزة في منطقة مشروع الموز القريبة.