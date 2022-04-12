فاركو المنقوص يهزم إنبي في الدوري

حقق فريق فاركو فوزا غاليا مساء اليوم الجمعة، على إنبي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 26 للدوري الممتاز.

وسجل أحمد مودي هدف فاركو في الدقيقة 44 من ركلة جزاء سددها على يسار حارس مرمى إنبي عبد العزيز البلعوطي.

وكان الحكم محمد سلامة قد احتسب ركلة جزاء لصالح فاركو بعد رجوعه لتقنية الفار، إثر إعاقة مهاجمه أحمد شريف داخل منطقة جزاء إنبي في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.

وحصل محمد صبحي حارس مرمى فاركو على بطاقة حمراء في الدقيقة 81 من عمر المباراة بعد حصوله على إنذارين أولهما كان في الدقيقة 65.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية لحارس فاركو بسبب إضاعة الوقت.