دبلوماسية أمريكية تتوجه لليابان وكوريا لبحث الأمن الغذائي والعملية العسكرية الروسية

تتوجه وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، إلى اليابان وجمهورية كوريا الجنوبية يومي 25 و28 يوليو الجاري لبحث القضايا الإقليمية والعالمية.

وذكر بيان للخارجية الأمريكية، نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أن نولاند ستلتقي في كلا البلدين مع نظرائها من وزارة الخارجية والوكالات الحكومية الأخرى للتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الأمن الاقتصادي والأمن الغذائي والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف البيان أن نولاند ستبحث أيضًا التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية على الاستقرار الإقليمي.