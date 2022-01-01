سول تحتج على ادعاء طوكيو السيادة على جزر دوكدو في تقرير الدفاع السنوي

احتجت حكومة كوريا الجنوبية بشد اليوم الجمعة على اليابان لتكرار ادعائها بالسيادة على جزر دوكدو (التي تطلق عليها اليابان جزر تاكيشيما)الواقعة في أقصى الشرق في تقرير دفاعي سنوي.



ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية تشوي يونج قوله في بيان "تحتج (الحكومة) بشدة على تكرار اليابان لادعائها السيادة على دوكدو، التي تعتبر بوضوح جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الكورية وفقا للتاريخ والجغرافيا والقانون الدولي، وتحثها على التراجع على الفور". وأضاف أن مثل هذه الخطوة لا تساعد في بناء علاقات ثنائية "موجهة نحو المستقبل".



جاءت الإدانة بعد وقت قصير من تقديم وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي وثيقة هذا العام إلى مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا. ويعد هذا العام الثامن عشر على التوالي الذي تدعي فيه طوكيو سيادتها على دوكدو في التقرير الخاص بالأوضاع الأمنية في البلاد وردود فعلها.



وتحافظ سول على سيطرتها الفعلية على الجزر الشرقية من خلال قوة شرطة صغيرة متمركزة هناك.