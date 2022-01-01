لافروف: روسيا وأفريقيا تعملان على خفض حصة الدولار واليورو في التجارة المتبادلة

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن بلاده والشركاء الأفارقة يعملون على خفض مستمر في حصة الدولار واليورو في التجارة المتبادلة.

وكتب لافروف مقالا نشر في الصحف الأفريقية وجاء فيه "يتطلب الوضع الجيوسياسي الحالي تعديلًا معينًا لآليات تفاعلنا، أولاً وقبل كل شيء، نحن نتحدث عن ضمان لوجستيات غير منقطعة وإنشاء أنظمة تسوية مالية محمية من التدخل الخارجي" بحسب ما أوردته قناة"آر تي عربية" الروسية اليوم الجمعة.



وتابع لافروف في مقاله: "تتخذ روسيا بالتعاون مع الشركاء خطوات لتوسيع استخدام العملات الوطنية وأنظمة الدفع، حيث نعمل على خفض مستمر في حصة الدولار واليورو في التجارة المتبادلة".

وأضاف الوزير أن موسكو تؤيد إنشاء نظام مالي مستقل وفعال، وغير معرض للتأثير المحتمل من "الدول المعادية".

ووافق مجلس الاتحاد الأوروبي، مؤخرا على حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا، والتي شملت حظر واردات النفط الروسي عن طريق البحر لخفضها بنسبة 92% بحلول نهاية العام، وحذف "سبيربنك" أكبر بنك في روسيا من نظام "سويفت" الدولي.



كما فرضت الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، رداً على ماتصفه روسيا بـ"العملية العسكرية الخاصة"التي بدأتها موسكو في أوكرانيا، يوم 24 فبراير الماضي.