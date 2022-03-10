تغيير مسار رحلات جوية لمطار مصراتة بديلا من معيتيقة

أعلنت إدارة مطار مصراتة الدولي، في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة، عن استقبالها طائرات كانت متجهة إلى مطار معيتيقة الدولي.

وأفاد المكتب الإعلامي بمطار مصراتة، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، بتغيير مسار رحلة الخطوط الليبية رقم LN203 والقادمة من القاهرة لمطار مصراتة بديلاً عن مطار معيتيقة.

وفي منشور آخر، أشارت إلى تغيير مسار رحلة خطوط «العالمية للطيران» المتجهة إلى معيتيقة والقادمة من بنغازي لمطار مصراتة.

وفي الأثناء، تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بإخلاء إدارة مطار معيتيقة المدارج، وإغلاق الأجواء، وتحويل الرحلات القادمة إلى مصراتة بشكل موقت.

اشتباكات طرابلس

ويبدو هذا الإجراء مرتبطا بالاشتباكات الدائرة في طرابلس، بين عناصر مسلحة من «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» وأخرى تابعة لكتيبة «ثوار طرابلس»، والتي لا تزال مستمرة بشكل مكثف باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

ونقلت «بوابة الوسط» عن شهود عيان قولهم إن دائرة الاشتباكات في طرابلس اتسعت، وباتت تدور من المنطقة المجاورة لسجن الجديدة حتى ما يعرف بـ«طريق الشوك»، خلف مركز طرابلس الطبي وجزيرة «عودة الحياة» التي أُنشئت منذ أشهر.