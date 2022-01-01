تحرير 725 مخالفة مرورية في كفر الشيخ

شنت إدارة مرور كفر الشيخ اليوم، حمة مرورية بمدينة كفرالشيخ ، تحت إشراف اللواء أشرف صلاح مدير أمن كفر الشيخ، والعميد سامح العزب مدير إدارة مرور كفر الشيخ.



وأسفرت الحملة عن ضبط 725 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم وجود حزام أمان بالسيارة، وعدم وجود طفاية حريق بالسيارة أثناء القيادة، والقيادة بطريق مخالف للسير وخطورته على حركة السير، واستخدام الموبايل أثناء القيادة للمخالفة، والسرعة الزائدة أثناء القيادة عن المسموح به، وعدم وجود حزام الأمان أثناء القيادة، واستخدام زجاج غير المستخدم، وركن السيارة بمكان مخالف على الطريق، وغيرها من المخالفات المختلفة.