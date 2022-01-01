كوريا الجنوبية تسجل أقل من 70 ألف إصابة بكورونا واستمرار تفشي متحور أوميكرون الجديد

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أقل من 70 ألف إصابة بفيروس كورونا، بحسب ما أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.



وسجلت البلاد 68,632 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 323 إصابة وافدة من الخارج، ليصل الإجمالي إلى 19,077,659، وفقا لما نقلته يونهاب عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.



وحصيلة اليوم أعلى 5ر9 مرات مقارنة بـ7,218 إصابة سُجلت يوم 24 حزيران/ يونيو.



وارتفعت الإصابات إلى أكثر من الضعف، لتصل إلى 73,582 يوم الثلاثاء من 26,299 يوم الاثنين، ثم ارتفعت إلى 76,402 يوم الأربعاء، و71,170 إصابة يوم الخميس.



وتتفشى طفرة بي إيه.5 المتحورة من سلالة أوميكرون سريعا منذ نهاية يونيو، مع بداية موسم العطلات الصيفية. وتخطت الإصابات 10 آلاف إصابة في 29 يونيو للمرة الأولى في 3 أسابيع، قبل أن تقفز إلى ما يزيد على 20 ألفا في 9 يوليو، ثم تتخطى 40 ألفا في 13 يوليو.



وسجلت الوكالة 31 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، لتصل حصيلة الوفيات إلى 24,825، ويبلغ معدل الوفاة 13ر0%. ووصل عدد المصابين في حالات خطرة إلى 130 شخصا، مقابل 107 قبل يوم.