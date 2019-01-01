زيمبابوي تحصل على 300 ميجاوات من الطاقة من موردين إقليميين

حصلت زيمبابوي على 300 ميجاوات من الكهرباء من موردي طاقة إقليميين من بينهم موزمبيق وجنوب أفريقيا وزامبيا، بحسب ما أوردته صحيفة "زيمبابوي إندبندنت" نقلا عن شركة الطاقة الحكومية زيسا.

ولم تقدم الصحيفة الأسبوعية ومقرها هراري تفاصيل بشأن كمية الكهرباء الذي سوف تقدمه كل دولة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الواردات سوف تخفف الضغط من على زيسا التي تكافح للوفاء بالطلب اليومي البالغ 2200 ميجا وات.

وزاد انقطاع الكهرباء في زيمبابوي منذ 13 تموز/يوليو جراء انهيارات متكررة في محطات الكهرباء التي تعمل بالطاقة الحرارية في هوانج بهراري والمحطة المائية في كاريبا.

وقال وزير الطاقة صودا زيمو في موجز صحفي بعد اجتماع حكومي الأسبوع الماضي إن انقطاعات الكهرباء التي تستمر لما يصل إلى عشر ساعات في اليوم من المتوقع أن تستمر حتى تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.