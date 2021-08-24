روسيا تتعهد بعدم استغلال إزالة الألغام من الموانئ الأوكرانية

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الجمعة، إن موسكو لن "تستغل" إزالة الألغام وفتح الموانئ الأوكرانية في إطار اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة لاستئناف صادرات الحبوب الحيوية.



وذكر شويجو لقناة "روسيا 24" التلفزيونية الحكومية: "الظروف متوافرة لتنفيذ الاتفاق حول الحبوب في الأيام المقبلة".



وأضاف: "روسيا أخذت على عاتقها الالتزامات المنصوص عليها بوضوح في هذه الوثيقة"، مشددا على أن موسكو "لن تستغل حقيقة أن الموانئ سيتم تطهيرها وفتحها. لقد تعهدنا بذلك"، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الاخباري.



ووقعت أوكرانيا وروسيا، اليوم الجمعة في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.



ووقع وزيران من البلدين الاتفاق بشكل منفصل وتجنبا بحرص الجلوس على طاولة واحدة أو التصافح خلال المراسم.



وتعد كييف وموسكو من بين أكبر الدول المصدرة للمواد الغذائية في العالم. وقد شهدت صادرات الحبوب تراجعا كبيرا مباشرة بعد بدء الحرب بين الدولتين.



وتسبب توقف صادرات الحبوب في ارتفاع الأسعار بشكل كبير، ومن شأن اتفاق اليوم أن يخفف أزمة الغذاء العالمية.