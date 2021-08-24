الرئيس البيلاروسي يؤكد دعمه لقرار روسيا إطلاق عمليتها في أوكرانيا

شدد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، مجددًا على دعم بلاده لقرار روسيا إطلاق عملية عسكرية خاصة لها في أوكرانيا.

وقال الرئيس البيلاروسي، في تصريحات إعلامية أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الجمعة: "أنا أؤيد روسيا، ليس فقط لأن لدينا اتحاد معها، وليس فقط لأننا مُلزمون قانونًا بالقيام بذلك على أساس اتفاق مع الجانب الروسي يهدف إلى إنشاء مجموعة مشتركة من القوات في الاتجاه الغربي".

وأشار إلى أن السبب يكمن في أنه في حال لم تقم روسيا بهذه العملية، كان حلف شمال الأطلسي "الناتو" سيعمل على توجيه ضربة ضدها.

يُذكر أن في 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عملية عسكرية خاصة بناءً على طلب من رؤساء جمهوريات دونباس. وشدد الرئيس الروسي على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية وأن الهدف هو نزع السلاح وتشويه سمعة البلاد. ردا على ذلك، فرض الغرب عقوبات كبيرة ضد روسيا.

كان الرئيس البيلاروسي قد صرح في وقت سابق بأن روسيا لا ترغب في الاستيلاء على أوكرانيا أو الهيمنة عليها، مُشيرًا إلى أن الدفاع عن أمن موسكو يُشكل أولوية قصوى لدى القيادة الروسية.

وأضاف: "أنني أتفهم موقف الرئيس الروسي. نحن نناقش الموضوعات بطرق مختلفة، لكن لا يمكنني التعليق بأي شيء عندما يقول إن الهجوم ليس ضد روسيا فحسب، بل ضد بيلاروسيا أيضًا".

وقال: "إننا بحاجة إلى التفكير في كيفية الدفاع عن أنفسنا، لمنع ظهور نقطة انطلاق للعدوان".