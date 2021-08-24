ملاحقة معارِضة روسية بسبب تغريدة عن أوكرانيا

فتحت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، تحقيقاً ضدّ المعارضة السياسية خيلغا بيروجوفا، المتّهمة ب"نشر معلومات كاذبة" بعد انتقادها تنظيم جنازات فخمة لجنود قُتلوا في أوكرانيا.

وقالت لجنة التحقيق التي تتعامل مع القضايا الجنائية الكبرى، إنها تلاحق بيروجوفا بتهمة "نشر معلومات مضلّلة عن استخدام القوات المسلّحة"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتواجه المعارِضة الروسية عقوبة السجن لثلاث سنوات، بحسب مادة في قانون العقوبات تمت الاشارة اليها. وقد احتُجزت لفترة وجيزة الخميس كما استُجوبت في مركز شرطة نوفوسيبيرسك في سيبيريا، حيث تشغل عضوية البلدية.

وقالت بيروجوفا البالغة 33 عاماً إنها حامل في الشهر الرابع. وأضافت "هم بحاجة إلى عدو داخلي يمكنهم أن يحاربوه بسهولة لأنّهم يواجهون صعوبة أكبر مع عدوهم الخارجي".

وكانت خيلجا بيروجوفا قد نشرت على "تويتر" في 15 يوليو، تعليقاً على نص منشور في موقع "ميديازونا" المستقل يستحضر جنازات فخمة تمّ تنظيمها للمتطوّعين الروس الذين قُتلوا خلال المعارك في أوكرانيا. وقالت "تُنظّم هذه الجنازات الفاخرة لأجل لا شيء"، مضيفة أنها أرادت "انتشال" هؤلاء المتطوّعين "وصفعهم وإعادتهم إلى قبورهم".

بعد ذلك، حذفت خيلجا بيروجوفا هذه التغريدة في مواجهة الفضيحة التي تسبّبت بها تصريحاتها بعدما تناقلتها وسائل الإعلام الروسية التي طالبت بمعاقبتها.

واعترفت في رسالة نشرتها على موقع "فيسبوك" الأربعاء بأنّ ردّ فعلها كان "عاطفياً للغاية". وقالت إنها صُدمت بسبب سعي السلطات لتعويض آلام أقارب الجنود القتلى بجنازات كبيرة، في وقت يعيشون "في الفقر".

وخيلجا بيروجوفا عضو في بلدية نوفوسيبيرسك منذ العام 2020. وكانت قد قامت بحملة لصالح المجموعة المحلّية المؤيّدة للمعارض الروسي المعروف أليكسي نافالني، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة تسع سنوات.

منذ الهجوم على أوكرانيا في نهاية فبراير، قد يواجَه أدنى انتقاد للعملية العسكرية بغرامات باهظة أو إجراءات قانونية قاسية. وفي الثامن من يوليو، حُكم على المسؤول في بلدية موسكو أليكسي غورينوف بالسجن سبع سنوات لإدانته الهجوم الروسي على أوكرانيا.