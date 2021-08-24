لماذا تصيب صمامات القلب الصناعية مريضا دون غيره بعدوى بكتيرية خطيرة؟ دراسة حديثة تشير إلى السبب

من المضاعفات الخطيرة والتى يمكن أن تودى بحياة مريض تلقى لتوه صماما صناعيا معدنيا عوضا عن أحد صمامات قلبه التالفة أو منظما لضربات القلب بعد إصابته باضطراب خطير فى كهرباء القلب يعرضه لخطر توقفه فجأة: الإصابة بعدوى بكتيرية خطيرة تسرى فى الدم وتبدأ من الصمام أو منظم ضربات القلب.



من أخطر تلك البكتيريا النوع المعروف بالبكتيريا السبحية والتى قد لا تستجيب عادة للمضادات الحيوية بل تقاوم أثرها ولا تستجيب لها الأمر الذى قد يؤدى لوفاة المريض (Staphy lococcus aureus).

الدراسة أجريت فى جامعة ولاية أوهايو بالتعاون مع جامعة ديوك كلية الطب Ohaio State University and Duke University Medical Center واستخدم فيها الميكرسكوب الإلكترونى الذى يعمل بالطاقة الذرية إلى جانب أحد برامج الكمبيوتر المستخدمة فى التقنيات الحديثة بهدف دراسة تلك الباكتيريا الضارية بالغة الدقة كيف تعمل؟ والعوامل التى تيتح لها الالتصاق بتلك الوسائل المعدنية التى لا غنى للمرضى عنها (صمام القلب، منظم ضربات القلب، الأداة التى تحكم فى ارتجاف القلب).



كشفت الدراسة عن أن تلك الباكتيريا تلتصق بتلك الأدوات المعدنية بعد زراعتها فى جسم الإنسان بغلالة رقيقة للغاية (biofilm) بواسطة بروتين خاص بها يمكن لأنواع معنية من تلك الباكتيريا دون غيرها إفرازه وفقا لاحتوائها على جينات متحولة لا توجد فى غيرها من ذات النوع.



تلك المعلومة الهامة التى أتاحتها الدراسة ألقت الضوء على أسئلة هامة ظلت لسنوات عديدة محل حيرة الأطباء خاصة أن هذا النوع من الباكتيريا يعيش فى أنف الإنسان فى صورة وادعة لا تسبب أى مشاكل فى الأحوال الطبيعية الأمر الذى قد يجعلنا نتساءل لماذا إذن يصاب بها مريض يحمل صماما معدنيا أو منظما لضربات القلب بينما لا يعانى من جرائها مريض آخر تم تركيب صمام مماثل له.



رغم اكتشاف السبب إلا أن التوصية الهامة جاءت فى النهاية من فريق العمل بضرورة القضاء على الباكتيريا فور اكتشافها وتجربة أكثر من مضاد حيوى قوى حتى يتم تحديد وسيلة للقضاء على قدراتها المذهلة على اكتساب صفات جينية متطورة باستمرار.