أعلن المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية أن بلاده ستستمر فى الوقوف إلى جانب شعب سريلانكا .

وقال المتحدث أريندام باجتشي - في تصريحات صحفية نشرتها الوزارة اليوم عبر موقع "يوتيوب" - إن الهند كانت في طليعة الدول التى قدمت الدعم لسريلانكا، وأنها ستواصل إنتهاج هذا النهج.

جاء ذلك في معرض تعليق للمتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية على انتخاب البرلمان السريلانكي لرانيل ويكريمسينج رئيساً جديدا لسريلانكا .

وفى تطور آخر، أفادت تقارير إخبارية بأن مواجهات وقعت في ساعة مبكرة اليوم /الجمعة/ بين قوات الأمن وعدد كبير من المتظاهرين أثناء قيام أفراد الأمن بإقامة متاريس أمام مقر سكرتارية الرئاسة السريلانكية فى العاصمة / كولومبو / .

وذكرت السلطات الأمنية أنه جرى نشر الجنود لمحاولة السيطرة على المتظاهرين الذين كانوا يحتجون ضد الرئيس السريلانكي الجديد ويكريمسينج أمام مقر سكرتارية الرئاسة.

من جانبهم، زعم متظاهرون أن أفراد الأمن داهموا خيامهم فى العاصمة بهدف تدميرهم ، ولكنهم لن يستسلموا.

وأشارت التقارير إلى أن أفراد الأمن يقومون حاليا بتفكيك خيام المتظاهرين المقامة أمام مقر السكرتارية الرئاسية السريلانكية ، وانه على الرغم من انتخاب رئيس جديد للدولة إلا أن شعب سريلانكا - الذى يواجه متاعب اقتصادية شديدة - مازالت تساوره شكوك بشأن المستقبل .