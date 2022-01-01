بيكنباور يعرب عن حزنه الشديد لوفاة أوفه زيلر

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أعرب أسطورة كرة القدم الألماني فرانز بيكنباور عن حزنه الشديد لوفاة رفيق دربه أوفه زيلر.

وأعلن نادي هامبورج أمس الخميس وفاة أوفه زيلر، القائد الشرفي للمنتخب الألماني لكرة القدم، عن عمر 85 عاما.

وقال بيكنباور /76 عاما/، رئيس مجلس الإدارة السابق لنادي بايرن ميونخ لصحيفة "بيلد" ، "اوفه كان أقدم صديق لي، وأفضلهم".

وأضاف: "لطالما كان يدعمني عندما انضممت للمنتخب الوطني في سن صغير للغاية، مثلما ساعد الجميع طوال حياته، لا يوجد شخص عظيم مثل اوفه".

وتسابق رموز المجتمع الألماني على نعي زيلر منذ الإعلان عن وفاته أمس الخميس، ووصفه المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه "قدوة" وقال إن ألمانيا في حداد على وفاته.

وغرد شولتس عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي :"كان قدوة للكثيرين، أسطورة في كرة القدم، وبالطبع مواطن شرفي لهامبورج"، مضيفا إن الجميع سيفتقدونه.

وكتبت نانسي فيزر وزيرة الداخلية، والتي تتضمن حقيبتها الوزارية الرياضة، أن كرة القدم الألمانية فقدت رمزا بوفاة زيلر.

وأوضحت :"أنا حزينة للغاية لوفاة هذا الرياضي الأمين والبطل القومي الذي يتسم بالنزاهة. سنفتقده".

وقال هانز يواخيم فاتسكه، رئيس المجلس الإشرافي لرابطة الدوري الألماني والمدير العام لفريق بوروسيا دورتموند، إن زيلر كان لاعب كرة قدم وإنسانا استثنائيا.

وأضاف :" بدون شك، كان أحد أفضل المهاجمين الذين انجبتهم جمهورية ألمانيا الاشتراكية عبر التاريخ".

وقال فاتسكه :" أوفه زيلر كان رجلا مرتبطا للغاية بأصوله في هامبورج. كل هذا كان مصحوبا بتواضع كبير، وهو ما جعله قدوة ونموذجا للملايين من الأشخاص".

ووصف أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، وفاة زيلر بأنها "خسارة مؤلمة".

وقال هيربرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ: "وفاة أوفه زيلر تضرب في الصميم روح كرة القدم الألمانية".

وقال رودي فولر، المدير الرياضي السابق لباير ليفركوزن، إنه أصيب بصدمة إزاء وفاة زيلر.

وقال :"تعاطفي مع عائلته، والذين أقدم لهم خالص التعازي. أوفه كان شخصا رائعا، أحد الرياضيين العظماء في ألمانيا توفي".

وكتب بيب بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على "تويتر" أن زيلر كان قدوته. وأضاف :" العالم ينعي فقدان واحد من أفضل المهاجمين وشخصية رائعة".

وأضاف :"كان قدوتي أيضا- نفس الطول، نفس السن. وكان هدافا موهوبا.. عزيزي أوفه، أنت تعيش في قلوبنا. لن أنساك أبدا".