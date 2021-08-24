على عكس ما يتوقع الكثيرون أن الشيشة أقل خطرا من السجائر نظرا لما يتوهمونه من أن الماء ينقى الدخان تأتى دراسة أمريكية موسعة لتثبت أن الشيشة أعظم خطرا.



الدراسة أجريت برعاية الرابطة الأمريكية لطب الرئة التى نشرت نتائجها تحت عنوان «نشوء توجه قاتل.. التدخين بالشيشة»، وتبعتها بدراسة أخرى جاء عنوانها «تدخين الشيشة.. نمو يتزايد لتهديد الصحة العامة» تأتى أهمية تلك الدراسات مع انتشار تدخين الشيشة بين الشباب فى أمريكا خاصة طلاب الجامعات.



جرت التجربة على عدد من المتطوعين من مدخنى الشيشة الذين استجابوا للتوقف عن تدخينها لمدة أسبوع ثم عاودوا التدخين فتبين من نتائج التحليل الفورية للبول أن ثمة ارتفاعا فى كمية احتواء البول على مادة النيكوتين إلى ٧٣ ضعفا.



تؤكد الدراسة أن تدخين الشيشة مرتبط بكمية مهمة من النيكوتين إلى الجسم والمواد المسببة للسرطان.