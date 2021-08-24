واشنطن: سندعم أوكرانيا في محاربة القوات الغازية الروسية طالما كان ذلك ضروريا

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صرح مدير الاتصالات بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الجمعة، بأن الحكومة الأمريكية تدرس إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة أمريكية.

وقال كيربي إن الولايات المتحدة "تجرى بعض الدراسات الاستكشافية الأولية حول جدوى احتمالية توفير طائرات مقاتلة للأوكرانيين".

لكنه أضاف بقوله: "لن يكون شيئًا بمقدورهم تنفيذه على الفور أو حتى على المدى القصير"؛ لأن إدماج وتشغيل طائرات مقاتلة متقدمة بأجهزة استشعار وأنظمة وقدرات أسلحة معقدة هو محاولة صعبة.

وشدد على أن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا في محاربة القوات الغازية الروسية طالما كان ذلك ضروريا.