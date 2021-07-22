التعليم العالي: بدء التسجيل لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الاثنين المقبل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بدء مكتب التنسيق أعماله من خلال تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك اعتبارا من الاثنين المقبل .

وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تيسيراً على أبنائنا الطلاب، وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية وما نشهده من تحول رقمي في جميع المجالات والخدمات التي تقدمها الدولة بجميع أجهزتها، قامت وزارة التعليم بإتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"وذلك في الفترة من يوم الاثنين 25 يوليو وحتى السبت 6 أغسطس الجاري .

وأضاف البيان أن الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات هي: كليات الإعلام، وكليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط – بنها – بني سويف)، وكلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا،شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)، وشعبتي التربية (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).

كذلك كليات التربية الرياضية ، وكلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس، وكليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض، وكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعات (حلوان – السويس – بني سويف – سوهاج)، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية بكل من (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية - جامعة الدلتا التكنولوجية – جامعة بني سويف التكنولوجية - جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر الدولية التكنولوجية (وتشمل الكلية التكنولوجية بالقاهرة – الكلية التكنولوجية بالفيوم"دمو") – الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط).

ومن المقرر أن يتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg.