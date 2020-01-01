تحدث أحمد سيد "زيزو"، لاعب الزمالك، عن تتويج فريقه، بلقب كأس مصر، عن نسخة العام الماضي 2020-2021، على حساب الأهلي، بعد الفوز في المباراة النهائية مساء أمس، على ستاد القاهرة بثنائية مقابل هدف.

وقال زيزو في تصريحاته التلفزيونية: «أشكر الجماهير الكبيرة التي تدعمنا، وكان أقل شيء أن نسعدهم، ولا نريد أن ننسى بطولة الدوري، وإن شاء الله سنحتفل بالتتويج بها، الحمد لله، أشكر اللاعبين والجهاز الفني والإدارة التي جاءت منذ 4 أشهر فقط، كنا نواجه فريقًا من أكبر فرق إفريقيا ولديهم استقرار وفزنا عليهم».

وأوضح: «فيريرا يعطيني الحرية في التحرك داخل الملعب براحتي، ولكن في النهاية لا أفعل كل شيء بمفردي بل بمساعدة زملائي،».

وواصل: «مكسب يعطينا دفعة معنوية بعد حصد لقب أمام الغريم التقليدي، لكن هذا لن ينسينا الدوري، الفرق الكبيرة تفكر في حصد البطولات، ونفكر في الدوري وبالتأكيد هي البطولة الأهم».

وأتم: «الفوز ببطولة من المنافس التقليدي يعطي لنا دفعة كبيرة، ولكن يجب ألا نرتاح لأن اللاعب الذي يلعب لفريق كبير، يلعب على كل البطولات، وبطولة الدوري مهمة».