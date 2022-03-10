الرئيس الأوكراني: لدينا إمكانات كبيرة لتقدم قواتنا في الحرب

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زلينسكي، اليوم الخميس، إن فريقه للأمن القومي يعتقد أن لدى بلاده "إمكانات كبيرة" لتقدم القوات في الحرب، وإلحاق "خسائر جديدة كبيرة" بالجيش الروسي.

جاء ذلك في مقطع مصور (فيديو) للرئيس الأوكراني، بثته شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية، وقالت إنه جاء عقب لقاء زلينسكي برؤساء المخابرات وقائد القوات المسلحة ووزيري الداخلية والدفاع، .

وقال زيلينسكي: "لقد حددنا المهام في بعض المجالات التكتيكية لتعزيز مواقعنا، كما عملنا بشكل شامل على مسألة تزويد القوات بالأسلحة الحديثة".

تأتي هذه التصريحات في ظل نفي الرئيس الأوكراني زيلينسكي للأنباء التي تحدثت عن تدهور حالته الصحية.