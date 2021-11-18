داني الفيش ينضم للدوري المكسيكي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعاقد نادي بوماس المكسيكي مع المدافع البرازيلي المخضرم داني الفيش في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن برشلونة الإسباني.

وعاد ألفيش /39 عاما/ إلى برشلونة في يناير الماضي في فترة احتراف ثانية، حيث شارك مع الفريق في 17 مباراة على مستوى جميع المسابقات، لكن عقده في كامب نو انتهى دون تلقيه عرضا بالتجديد.

ونشر الحساب الرسمي لبوماس عبر شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي فيديو يظهر التميمة الخاصة بالنادي في سيارة وهي تصل إلى ملعب الفريق، ثم تظهر عبارة "داني نحن في انتظارك".

لكن حتى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة، سواء من جانب النادي المكسيكي أو اللاعب البرازيلي المخضرم.

وقضى ألفيش ثمانية أعوام في برشلونة خلال فترة الاحتراف الأولى وفاز بـ23 لقبا في أنجح حقبة في تاريخ النادي الكاتالوني.

وخلال فترة احترافه الأولى صنع ألفيش 377 فرصة لزملائه في برشلونة، في رقم لا يتفوق عليه سوى خمسة لاعبين فقط من بينهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.