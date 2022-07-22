 زيلينسكي: تجميد الصراع مع موسكو يعطي روسيا فرصة للراحة - بوابة الشروق
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زيلينسكي: تجميد الصراع مع موسكو يعطي روسيا فرصة للراحة

<br/>الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
وكالات:
نشر في: الجمعة 22 يوليه 2022 - 10:35 م | آخر تحديث: الجمعة 22 يوليه 2022 - 10:35 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم الجمعة، إن وقفاً لإطلاق النار مع روسيا دون استعادة الأراضي المفقودة لن يكون من شأنه سوى إطالة أمد الحرب.

وحذر زيلينسكي من أن وقفاً لإطلاق النار يسمح لروسيا بالاحتفاظ بالأراضي الأوكرانية التي استولت عليها منذ الغزو في فبراير الماضي، لن يكون من شأنه سوى حتى التشجيع على صراع أوسع وإتاحة فرصة تحتاج إليها روسيا بشدة لإعادة تنظيم صفوف قواتها وإعادة تسليحها للجولة القادمة، وفقا لوكالة رويترز.

ونقلت "وول ستريت جورنال" قول زيلينسكي في المقابلة، "تجميد الصراع مع الاتحاد الروسي يعني وقفة تعطي الاتحاد الروسي فرصة للراحة".

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