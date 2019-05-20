العراق وفرنسا يبحثان تطوير العلاقات المصرفية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بحث محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، مع نظيره الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالو، اليوم الجمعة، في باريس، تطوير العلاقات المصرفية بين البلدين، إلى جانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح محافظ البنك المركزي العراقي -في بيان للبنك المركزي العراقي أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أنه بحث مع دي جالو التطورات الاقتصادية العالمية، وتطوير العلاقات المصرفية والاقتصادية بين البلدين، وأن تكون فرنسا نقطة انطلاق القطاع المصرفي العراقي نحو أوروبا، مؤكداً أن هذا القطاع يحرز تقدماً على مختلف المستويات، كالخدمات المصرفية وبقية المؤشرات التي تشهد ارتفاعاً مستمرا.

وأشار إلى أن الجانبين بحثا ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير الموارد البشرية العاملة في القطاع المصرفي مع المؤسسات الدولية.

بدوره، أشاد محافظ البنك المركزي الفرنسي، بجهود العراق في تطوير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير العلاقات المصرفية بين البلدين، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي الفرنسي منفتح على نظيره العراقي، لاسيما ما يتعلق بتسهيل التحويلات والعلاقات المصرفية.

على صعيد آخر، التقى محافظ البنك المركزي العراقي عدداً من المصارف والشركات الفرنسية، وحثها على التعاون مع المؤسسات العراقية والاستثمار داخل العراق، مؤكداً أن القطاع المصرفي العراقي قادر على تلبية متطلبات الشركات الفرنسية وتسهيل مهامها، مع رغبة البنك المركزي العراقي بأن تكون فرنسا نقطة انطلاق القطاع المصرفي نحو أوروبا لإنشاء شبكة من العلاقات المصرفية المتميزة.