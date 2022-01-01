وزير الصحة الألماني يحذر من موجة جديدة كارثية لفيروس كورونا في بلاده

حذر وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ من موجة جديدة "كارثية" لفيروس كورونا في ألمانيا إذا لم تتم الموافقة على إجراءات كافية لاحتواء كوفيد-19 قبل فصل الخريف.

وقال لاوترباخ لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الخميس خلال زيارته لواشنطن: "إذا دخلنا فصل الخريف كما نحن الآن،بمعنى أنه بدون اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية، بدون كمامات، بدون أي شيء، فإن هذا يعني أن عدد الحالات سوف يرتفع بشكل حاد، ولكن أيضا وحدات العناية المركزة سوف تتكدس بالحالات".

وتابع لاوترباخ أنه في الوقت ذاته فإنه من المرجح أن تتعرض الطواقم الطبية بالمستشفيات للمرض، ما يضع مزيدا من العبء على النظام الصحي. وقال: "الأمر يشبه شمعة تحترق من كلا طرفيها".

وأضاف: "نحتاج إلى إجراءات، هذا واضح ...غير قابل للنقاش ، سنكون مستعدين". وقال لاوترباخ إنه لا يريد الخوض في الإجراءات التي يمكن تنفيذها،مضيفا أنها محل مفاوضات سرية مع الأفرع الأخرى للحكومة بما في ذلك وزارة العدل.

وأضاف لاوترباخ أن الأسس القانونية للوضع الحالي في ألمانيا المتعلق بقيود فيروس كورونا تنتهي بحلول 23 أيلول/سبتمبر المقبل، وبحلول ذلك الوقت سوف يجب على الحكومة أن تتخذ قرارا بشأن فرض قيود جديدة.