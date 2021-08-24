أحد منتقدي زيلينسكي يشير إلى فقدانه جنسيته الأوكرانية خلال رحلة بالخارج

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ذكر رئيس الدفاع الإقليمي لمدينة دنيبرو الأوكرانية أنه فقد جنسيته الأوكرانية خلال قيامه برحلة إلى الخارج.

وقال هينادي كوربان لوسائل الإعلام الأوكرانية : "لا أستطيع دخول البلاد بأي وثيقة"، مشيرا إلى أنه عالق على نقطة تقتيش حدودية.

وأضاف أنه غير قادر على العودة إلى بولندا، حيث تم سحب جواز سفره الأوكراني منه.

وشكا كوربان مؤخرا علانية من غياب الدعم له من كييف.

ولم يعلق مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي في البداية على الأمر.

وأشارت تقارير إلى أن كوربان ضغط من أجل فصل أندريه يرماك رئيس مكتب زيلينسكي، عبر علاقات أمريكية.

وذكرت تقارير أن يرماك له علاقات وثيقة بروسيا.

وأشارت تكهنات منذ أسابيع في وسائل الإعلام الأوكرانية إلى أن زيلينسكي وقع مرسوما رسميا بسحب الجنسية من 10 أوكرانيين، بسبب مزاعم حملهم جنسية ثانية.

وأوضح كوربان أن سافر لزيارة عائلته في الخارج لفترة قصيرة الأسبوع الماضي.