 ضبط 13 قضية مخدرات وتنفيذ 7346 حكما قضائيا في حملة خلال 24 ساعة بالقليوبية - بوابة الشروق
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ضبط 13 قضية مخدرات وتنفيذ 7346 حكما قضائيا في حملة خلال 24 ساعة بالقليوبية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 22 يوليه 2022 - 1:03 م | آخر تحديث: الجمعة 22 يوليه 2022 - 1:03 م
شن قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية موسعة، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي؛ لضبط الخارجين عن القانون.
وأسفرت جهود الحملة التي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ، وعددا من دوائر الأقسام والمراكز بالقليوبية، عن تنفيذ 7346 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 13 قضية مخدرات، ضبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة، بحوزة 14 متهما، منهم 9 لهم معلومات جنائية.
كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد من المتهمين الهاربين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا متنوعة.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون.

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