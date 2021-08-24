السكك الحديدية الليتوانية تستأنف نقل الحمولات إلى كالينينجراد الروسية

أعلنت السكك الحديدية الليتوانية عن استئناف نقل السلع المدرجة على قائمة العقوبات للاتحاد الأوروبي، عبر الأراضي الليتوانية إلى مقاطعة كالينينجراد الروسية على ساحل بحر البلطيق.

وقال المتحدث باسم شركة السكك الحديدية الليتوانية في حديث لوسائل الإعلام المحلية، اليوم الجمعة: "كما أبلغنا شركاءنا، ستخضع للنقل السلع الضرورية لمقاطعة كالينينجراد الروسية".

وكانت المفوضية الأوروبية قد أصدرت في 13 يوليو الجاري توضيحا بشأن العقوبات المتعلقة بنقل السلع إلى مقاطعة كالينينجراد، ينص على الحفاظ على حظر نقل السلع عبر طرق السيارات مع رفع القيود عن النقل عبر السكك الحديدية بشرط الرقابة على الحمولات.

وجاء ذلك في أعقاب تعليق السلطات الليتوانية نقل الحمولات عبر أراضيها إلى مقاطعة كالينينجراد. وقالت ليتوانيا إنها قامت بتلك الخطوة التزاما بظام العقوبات الأوروبية المفروضة ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.