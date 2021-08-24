الأمم المتحدة: 22 مليون طن مخزون القمح الأوكراني ينتظر اتفاق مع روسيا لتوزيعه

قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن ردّا على سؤال من أحد الصحفيين حول حجم المخزونات من القمح الأوكراني والتي يُقدّر أنها تبلغ 22 مليون طن، وكم ستستغرق مدة إزالة هذا التراكم وإعادته إلى مستويات طبيعية، إنه من الواضح أن الأمر سيستغرق وقتا محددا، "ولكننا منخرطون في ترتيبات مع الأطراف المختلفة، لتتحرك الأمور بأكبر سرعة ممكنة. الأمر الجيد بالنسبة لوجود تراكم هو أن الغذاء موجود وهو جاهز ليتم نقله في الوقت الذي نتمكن من القيام بذلك. بكل وضوح لا يمكن نقله كله في نفس الوقت، ولكننا نأمل في توفير المعلومات إذا تمت بلورة اتفاق بشأن طريقة عمل مكوّنات الاتفاق."

وأضاف ردا على صحفيين في مقر الأمم المتحدة، بمناسبة بدء أنطونيو بوغيرتش لتركيا لاستكمال المفاوضات بشأن اتفاق مع روسيا بوساطة أنقرة للسماح لتصدير القمح الأوكراني.

وعند سؤاله عن وجود أي معلومات عن نسبة الغذاء والسماد الروسي الذي سيتم تصديره؟



قال حق: "أعتقد أن هذه تفاصيل تقنية يجب وضعها جانبا في هذا الوقت فيما تتواصل المحادثات. لكننا نحاول إخراج أكبر كمية ممكنة من الغذاء والسماد."



وبشأن من سيوقع على الاتفاق، وهل ستكون الأمم المتحدة من الأطراف الموّقعة وهل ستشارك الأمم المتحدة وتركيا بالتوقيع؟



قال حق: "بما أنه لم يتم التوصل إلى أي شيء حتى الآن، لن أعطي أي تفاصيل في هذه اللحظة، لا يمكنني أن أقول إن الاتفاق موجود، ولكن بإمكاني أن أقول إن الأمين العام سيسافر، هذا يحدث. ما الذي سيتمخض عنه لاحقا؟ لا أريد أن نستبق الأمور، نحن متفائلون ولكن يجب علينا أن نرى ما الذي سيحدث."



وردّا على سؤال بشأن أي مفاوضات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول إزالة العقوبات عن تصدير القمح الروسي؟ قال فرحان حق إن هذه المحادثات لا تتعلق بتخفيف العقوبات، بل تتعلق بالأغذية التي لا تخضع للعقوبات، "إن الأمر يتعلق بتسهيل التبادل، هناك عناصر لا تخضع للعقوبات، وما نحاول فعله هو نقل (الغذاء) ونقله بطريقة آمنة."



ما هي العقبات المتبقية؟

ولدى سؤاله عن العقبات المتبقية التي قد تعترض توقيع أي اتفاق، قال حق: "لسنا هناك بعد، لا أريد، من حيث نقف الآن أن نصعّب الأمر على مفاوضينا هناك."



وردّا على سؤال عن الشخصيات التي سيجتمع بها الأمين العام في إسطنبول، قال حق إن الأمم المتحدة ستعلن عن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.



وأضاف يقول: "عندما يصل (الأمين العام) إلى بلد ما، فإنه يجتمع مع شخصيات رفيعة، ولكن ليس لديّ ما أؤكده أكثر من ذلك."