قال شيمون مارتشينياك، حكم مباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر، إن مباراة مساء الخميس كانت جيدة، مشيرًا إلى أنه يعرف الفريقين بشكل جيد قبل أن يأتي ويعلم تاريخ الناديين.

وتوج الزمالك بطلا لكأس مصر للمرة الـ28 في تاريخه بعد الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

وقال مارتشينياك، في تصريحاته عقب المباراة: «أشكركم على دعوتي لإدارة تلك المباراة، كنت أعلم عن الأهلي والزمالك قبل المباراة، وأعلم بتاريخهما الكبير».

وأضاف: «الأهلي بدأ المباراة بشكل جيد، ثم سجل الزمالك هدفين في لمح البصر، ليقلب المباراة لصالحه».

وواصل: «الزمالك كان أفضل اليوم وتفوق بفارق هدف واحد، ربما تكون النتيجة لصالح الأهلي في المباراة المقبلة، لكن المباراة كانت ممتعة بالنسبة لي لأن الفريقان هاجما بقوة وأنا أفضل تلك النوعية من المباريات».

وأتم: «المباراة لم تكن صعبة علي، لم ألجأ لتقنية الفيديو إلا مرة أو مرتين، لكنني كنت متأكد من قراراتي في كل المواقف، لذلك كانت مباراة موفقة وممتعة بالنسبة لي».