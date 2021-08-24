تركيا توقف 3 إيرانيين للتخطيط للهجوم على إسرائيليين

أوقف 3 إيرانيين يُشتبه في أنهم يحضّرون لهجمات في تركيا ضد إسرائيليين، ووُضعوا قيد الحجز في إسطنبول، وفق إعلام تركي.

وأوردت قناة "إن تي في" التركية الخاصة أن ثلاثة إيرانيين أوقفوا في 14 يوليو في إطار الشقّ الثاني من عملية تهدف إلى إحباط هجمات ضد إسرائيليين في تركيا.

ووُضع الموقوفون الثلاثة قيد الحجز، الخميس، ما يرفع عدد المواطنين الإيرانيين الملاحقين قضائيا إلى سبعة، على خلفية الوقائع نفسها منذ أواخر يونيو، بحسب القناة.

وكانت إسرائيل دعت في منتصف يونيو الماضي مواطنيها إلى مغادرة تركيا فورا بسبب "خطر حقيقي وفوري" بتعرّضهم لهجمات إيرانية.

لكنّها عادت وأعلنت أواخر الشهر الماضي أنها خفّضت مستوى التهديد لمواطنيها في إسطنبول.

وقال يائير لابيد، الذي كان آنذاك وزيرا للخارجية الإسرائيلية من أنقرة، حيث التقى نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، "تم إنقاذ أرواح مواطنين إسرائيليين في الأسابيع الأخيرة بفضل التعاون الدبلوماسي والأمني بين إسرائيل وتركيا".

وبعد توتر استمرّ سنوات عزّزت تركيا وإسرائيل علاقاتهما في الأشهر الأخيرة.

وتخوض إيران وإسرائيل حرب ظلّ منذ سنوات، لكن التوتر تصاعد في أعقاب سلسلة من الحوادث البارزة التي حمّلت طهران مسؤوليتها لإسرائيل.