الرئيس التونسي: التشويش على البث المباشر ليس بالبريء في هذه المرحلة

ناقش الرئيس التونسي، قيس سعيّد، مسألة التشويش على مستوى الوصلات التي تخص النقل المباشر لتغطية الفعاليات بسبب استعمال خارجي غير مرخّص وذلك منذ 20 يوليو الجاري، الذي وصفه بأنه "ليس بالبريء".

جاء ذلك في لقاء الرئيس مع وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، والرئيس المدير العام للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزيوني ذاكر البكوش، في قصر قرطاج، وفق ما ذكره بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الجمعة.

وشدّد الرئيس التونسي، على أن كل طرف سيتحمل المسئولية أمام القانون، مشيرًا إلى أن هذا التشويش هو الأول من نوعه، وأنه ليس بالبريء إطلاقًا في هذه المرحلة التي تعيشها تونس.