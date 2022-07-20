الجزائر: تعيين أول امرأة في تاريخ الشرطة لتولي منصب رئيسة أمن

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية تعيين أول امرأة في تاريخ الشرطة الجزائرية؛ لتولي منصب رئيسة أمن ولاية، إضافة إلى تعيين 3 أخريات لمنصب نائبات رئيس أمن.

جاء ذلك خلال مراسم إحياء الذكرى الـ٦٠ لتأسيس الشرطة الجزائرية، اليوم، بالمدرسة العليا للشرطة بالجزائر العاصمة، بحضور أعضاء من الحكومة، ومستشاري الرئيس الجزائري، وممثلي الهيئات الأمنية الجزائرية.

وأشاد وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود - في كلمته بهذه المناسبة - بـ"الانجازات التي حققتها الشرطة الجزائرية، وكذلك بمسار التطور والتحديث، الذي تم تطبيقه، من حيث المعدات والاستثمار في المورد البشري، للقيام بمهامها على أكمل وجه".

من جانبه، أكد المدير العام للأمن الوطني (الشرطة الجزائرية) فريد بن شيخ أن الشرطة الجزائرية تسهر دوما على محاربة كل أشكال الجريمة، معلنا، في السياق ذاته، ترقية 10 آلاف و955 شرطيا من مختلف الرتب على مستوى الجزائر.