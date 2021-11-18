مصطفى محمد يحتفل بتتويج الزمالك بكأس مصر

حرص مصطفى محمد، لاعب جالاتا سراي المعار لصفوف نانت الفرنسي مؤخرًا، على تهنئة ناديه السابق الزمالك على تتويجه بكأس مصر على حساب غريمه التقليدي الأهلي.

وحسم الزمالك كأس مصر الـ28 في تاريخه بعد فوزه بهدفين مقابل هدف على الأهلي، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الخميس، على ستاد القاهرة في نسخة الكأس المؤجلة من موسم 2021.

ونشر مصطفى محمد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة للزمالك المتوج بكأس مصر، معلقًا عليها:" الكأس في ميت عقبة".

وكان مصطفى محمد قد أتم انتقاله لصفوف نانت الفرنسي، أمس الخميس، قادمًا من جالاتا سراي على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 250 ألف يورو مع وجود بند بأحقية الشراء الغير إلزامي لصالح الفريق الفرنسي مقابل 5 مليون و 750 ألف يورو.