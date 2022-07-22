تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الجمعة، في سوق العبور للجملة.

• وجاءت الأسعار المتداولة كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.25 إلى 2.25 جنيه.

وتراوحت أسعار البطاطس بين 2.5 إلى 4.25 جنيه.

واستقرت سعر البصل ليتراوح بين 1 إلى 2 جنيه.

بينما ارتفعت أسعار الكوسة 50 قرشا لتتراوح بين 4.5 إلى 7.5 جنيه.

وزادت أسعار الجزر بدون عروش50 قرش لتتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيها.

كما صعدت أسعار الفاصولياء جنيها واحدا لتتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات

واستقر سعر الباذنجان البلدي ليتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

وارتفع سعر الفلفل الرومي البلدي 25 قرشا ليتراوح بين 3 و 4.5 جنيها.

وزاد سعر الفلفل الحامي البلدي 50 قرش ليتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

واستقر أسعار الملوخية لتتراوح بين 3 إلى 4 جنيهات.

بينما انخفض سعر الخيار البلدي 50 قرش ليتراوح بين 3 إلى 4 جنيهات.

واستقرت أسعار البامية ما يتراوح بين 12 و20 جنيها.

وزاد سعر البرتقال الصيفي 50 قرشا ليتراوح بين 3.5 إلى 6.5 جنيها.

واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 5 إلى 17 جنيها.

وتراوح سعر العنب البناتي ليتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

وزاد سعر التفاح المصري ليتراوح بين 4 إلى 10 جنيهات.

وتراوح سعر التين البرشومي بين 12 إلى 15 جنيها.

استقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

وارتفعت أسعار المانجو البلدي لتتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

واستقرت أسعار الخوخ البلدي العريشي لتتراوح بين 4 إلى 9 جنيهات.

وتراوح سعر البطيخ (6– 8 كيلو) ليتراوح بين 18 إلى 24 جنيها.