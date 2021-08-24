الصين تدرس تخفيف قيود كورونا لمواجهة الازمة الاقتصادية‎‎

ذكرت صحيفة "ساوث شينا مورنينج بوست"، الصينية اليوم الجمعة، أن الصين تدرس إجراء تخفيف إضافي في متطلبات الحجر الصحي لتقليل الأثر الاقتصادي لضوابط مواجهة فيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة عن خبير الأمراض المعدية في المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها وانج ليبينج، قوله: "سنواصل جمع ودراسة المشكلات والصعوبات الجديدة التي يواجهها السكان المحليون في التعامل مع تفشي كوفيد من خلال تقصير فترة الحجر الصحي للأشخاص أو بتحديد المناطق منخفضة المخاطر بشكل أكثر دقة تم تصنيفها لمواصلة تحديث وتحسين إجراءات مكافحة الوباء لتقليل التأثير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحياة الناس".

وتعثر الاقتصاد الصيني في الأشهر الأخيرة بسبب الإغلاق والقيود المفروضة على السفر في جميع أنحاء البلاد، وحقق الناتج المحلي الإجمالي للصين نموا بنسبة 0.4%؜ فقط عن نفس الفترة من العام الماضي وأقل بكثير من 4.8%؜ في الربع الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى تعثر مبيعات العقارات ووصول معدل البطالة لمستوى قياسي.

وعلى الرغم من أن الصين أشارت إلى أنها تخطط للتخفيف التدريجي من تدابير الرقابة، إلا أن كبار المسؤولين والباحثين يؤكدون أن الصين ما تزال تتبع سياستها الديناميكية لعدم انتشار فيروس كورونا، وخلال الشهر الماضي تم تقليص فترة الحجر الصحي للمسافرين الوافدين والمخالطين للعدوى إلى 7 أيام من الحجر الصحي المركزي تليها 3 أيام من المراقبة الصحية في المنزل، كما سمحت الصين أيضا بمزيد من أنواع التأشيرات بدخول البلاد وزاد عدد الرحلات الدولية.

جاء ذلك في أعقاب وعود من جانب رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج خلال الاسبوع الجاري بأن الصين ستواصل تحسين استجابتها لكوفيد من خلال تدابير أكثر استهدافا من حيث الوصول إلى التأشيرات وسياسات الاختبار، بالإضافة إلى السماح بمزيد من الرحلات الجوية الدولية إلى الصين.