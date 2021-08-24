نادي المنيا وهيئة تنشيط السياحة ينظمان ورشة تلوين للأطفال لرفع الوعي الأثري

نظم نادي المنيا الرياضي بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة التابعة لوزارة السياحة والآثار، مساء اليوم الجمعة، ورشة رسم وتلوين للأطفال من أبناء أعضاء الجمعية العمومية؛ لرفع وعيهم الأثري والسياحي، وتعريفهم بأبرز ملوك وملكات مصر والمحافظة في العصر القديم.

وشارك بفعاليات الورشة عدد كبير من الأطفال بأعمارهم المختلفة؛ وشملت الورشة كلمة تعريفية للأطفال عن رموز محافظة المنيا وأشهر الأماكن الأثرية والسياحية، ثم تلوين لشعار المحافظة "رأس نفرتيتي" وصور للملك"اخناتون".

وقالت الدكتورة رحاب سراج عضو مجلس الادارة ومشرفة النشاط أن الورشة تهدف لتوصيل رسائل ثقافية للاطفال ورفع الوعي الاثري لديهم ومعرفة تاريخ بلادهم، وقاموا بتلوين الرسومات التي تم توزيعها عليهم، مؤكدة على وجود تعاون مثمر خلال الفترة المقبلة مع خيىة تنشيط السياحة خلال الفترة المقبلة سواء تنظيم رحلات للمناطق السياحية او عقد العديد من الورش.

من جانبها، قالت إيمان أحمد أخصائي سياحة بوزارة السياحة والآثار على ضرورة استمرار مثل تلك الفعاليات الهامة، حيث انها لم تقتصر فقط على التلوين ولكن يتم خلالها نشر بعض الثقافات مثل كيفية التعامل مع السياح وكيفية الحفاظ على الأثر، وتشجيعهم على زيارات الأماكن السياحية ضمن خطة وزارة السياحة حالياً للاهتمام بالأطفال.