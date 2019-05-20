نظم ناشطون اليوم الجمعة، وسط العاصمة الموريتانية نواكشوط وقفة احتجاجية ضد ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات وطالبوا حكومة بلادهم بالاستقالة.



وهتف بعضهم ضد الحكومة ووصفوها بالعجز عن تلبية المطالب المشروعة للشعب الموريتاني أو الوفاء بتعهدات قطعها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني على نفسه بعد انتخابه رئيسا للبلاد في 2019.



وندد المتظاهرون برفع الحكومة لسعر الوقود؛ ما انعكس سلبا على مستويات معيشة السكان، وأدى لزيادات في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والنقل والخدمات.



وقال الرئيس الموريتاني إن أسعار الوقود ستنخفض إذا تراجع سعر برميل النفط عالميا، كما أكد لمواطنيه أن بلادهم مقبلة على رخاء اقتصادي وأن عليهم العمل لذلك ونبذ الكسل والإقبال على الأعمال المحققة للدخل.