قال وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني محمد عابدين ولد امعييف، إن المخزون القابل للاستغلال في المياه الإقليمية الموريتانية يصل إلى مليون ونصف المليون طن من الأسماك.

وأكد عابدين - الذي كان يتحدث في نواكشوط مساء اليوم /الخميس/، أمام البرلمان الموريتاني - أن هذه الكمية يصطاد منها حوالي مليون طن في الوقت الحالي ويبلغ حجم الصادرات على شكل خام 512 ألف طن من بينها 228 ألفا من الكميات المصطادة عن طريق الأسطول الوطني و284 عن طريق الأسطول الأجنبي بالإضافة إلى تصدير كميات كبيرة من مسحوق السمك.

وأضاف أن الكمية المفرغة على اليابسة في موريتانيا تبلغ 813 ألف طن وتعمل في المياه الإقليمية لموريتانيا 460 سفينة، كما يعمل في الصيد التقليدي ما يناهز 8000 زورق، موضحا أن مداخيل القطاع خلال السنوات الأخيرة تقدر بـــ 900 مليون دولار أمريكي سنويا ويساهم في الموازنة العامة للدولة بحوالي 11 مليار أوقية.

وقال إن القطاع يوفر 260 ألف فرصة عمل من بينها 66 ألف فرصة عمل مباشرة ويعمل أصحابها في البواخر والزوارق وداخل المصانع والباقي في وظائف غير مباشرة موضحا أن الاستهلاك الوطني للسمك يقدر بــ 12 كلغ بالنسبة للفرد سنويا.

وبين أن مساهمة قطاع الصيد ضمن القطاعات الأولية في البلد تمثل نسبة 33% ويساهم في الناتج الداخلي الخام بنسبة 7.9%.

وأكد أن الحكومة الموريتانية صادقت على استراتيجية جديدة تقوم على أربعة أهداف تتمثل في استدامة الثروات البحرية، والمساهمة المتزايدة لقطاعات الاقتصاد البحري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخلق وتطوير التنمية المستدامة والمندمجة للصيد القاري.

وشدد على أهمية محاربة الاستغلال المفرط للعينات المهددة بالانقراض.. مشيرا إلى أن هناك أنواعا أصبحت مهددة بالانقراض كالاخطبوط وأسماك الصيد السطحي.

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