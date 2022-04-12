أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء في بيان لها اليوم الجمعة، عن قطع التيار الكهربي بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء غدًا السبت؛ نظرًا لإجراء أعمال صيانة محطة المحولات.

وأوضح البيان أنه سيجري قطع التيار الكهربائي على المدينة بالكامل حتى رافع منطقة وادي ملعب لمدة 4 ساعات، وذلك اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا.

وأشار البيان إلى أن قطع التيار الكهربائي سيؤثر على ضخ المياه بالمدينة، لذا تهيب الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة انقطاع التيار الكهربائي.