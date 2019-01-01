طوكيو: تسجيل 34 ألفا و995 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت حكومة العاصمة اليابانية اليوم الجمعة 34 ألفا و 995 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في ارتفاع بواقع 3117 حالة إصابة مقارنة بأمس الخميس.



وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات بسبب أعراض حادة في طوكيو، بلغ 15 شخصا ، بانخفاض بواقع ثلاث حالات عن أمس الخميس ، طبقا لمسؤولين بقطاع الصحة. وبلغ العدد على الصعيد الوطني 191 شخصا، بارتفاع بواقع حالتين مقارنة بأمس الخميس .



وبحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في اليابان، تسعة ملايين و730 ألفا و993 ، وعدد حالات الوفاة 31 ألفا و 443 حالة.