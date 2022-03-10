كشف مرتضى منصور، رئيس الزمالك، عن نتائج التحقيق مع طارق حامد ومحمد أبوجبل، ثنائي الفريق، بعد غيابهم عن تدريب الفريق خلال الفترة الماضية.

وتوج الزمالك بلقب كأس مصر عن موسم 2020-2021، على حساب الأهلي، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء أمس، على ستاد القاهرة، بهدفين مقابل هدف.

وقال مرتضى، في تصريحاته عبر قناة ناديه: «التحقيق مع طارق حامد أثبت أنه كان متهرب، وكان يخضع لكشوفات طبية من أجل اتحاد جدة، وفرضنا عليه عقوبة بتغريمه 8 مليون ونصف».

وواصل: «تأكدنا أن محمد أبو جبل تعاقد مع نادي النصر وعقوبته 2 مليون جنيها».

وأتم: «نادي الزمالك لديه ربع مليار جنيه وقادر أن يتعاقد مع أي لاعب، ومحمد أبو جبل وطارق حامد اعتذرا رسميًا وسنقوم بإذاعة هذا الاعتذار».