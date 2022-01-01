 الحكومة تنفي ضم العامين الدراسيين الخامس والسادس الابتدائي معًا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة تنفي ضم العامين الدراسيين الخامس والسادس الابتدائي معًا

كتب- محمد عنتر:
نشر في: الجمعة 22 يوليه 2022 - 11:19 ص | آخر تحديث: الجمعة 22 يوليه 2022 - 11:42 ص

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدور قرار بضم العامين الدراسيين للصفوف الخامس والسادس الابتدائي في عام واحد وفقاً لنظام التعليم الجديد.

وتواصل المركز، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لضم العامين الدراسيين للصفوف الخامس والسادس الابتدائي في عام واحد وفقاً لنظام التعليم الجديد، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وشدّدت الوزارة على استمرار سنوات الدراسة بالمرحلة الابتدائية كما هي 6 سنوات دراسية دون ضم أو تغيير، بحيث يكون كل عام دراسي منفصل عن الآخر، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
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