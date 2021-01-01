محافظ بني سويف يناقش مع وكيل الصحة نتائج المرحلة الأولى من حملة تنظيم الأسرة

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة الصحة، نتائج المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، والتى انطلقت 17 يوليو الجاري بإدارات (ببا، الواسطى، اهناسيا، سمسطا) واختتمت الخميس الماضى، ونفذتها المديرية تحت شعار "حقك تنظمى" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان فى كافة مدن وقرى المحافظة، من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة، وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمستفيدات من خدماتها.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنويه عن المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية في الفترة من 24 إلى 28 يوليو الجاري، ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى، مشيرا إلى أهمية تعاون الأجهزة التنفيذية والمواطنين مع القائمين على الحملة، لتحقيق المستهدف منها، في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة، من خلال توفير كافة الوسائل الآمنة والفعالة لتنظيم الأسرة، فضلاً عن استهداف الحملة التنشيطية للقرى المدرجة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل الوزارة، أنه تم العمل في المرحلة الأولى بالوحدات الصحية ثابتة بالإدارات الصحية الأربع، والعيادات المتنقلة التي تم توجيهها للأماكن المحرومة من الخدمة، مشيرا إلى أن إجمالي المنتفعات اللائي استفدن من خدمات الحملة تلك المرحلة، بلغ 14 ألف و10 سيدات، حيث بلغ إجمالي السيدات الحاصلات على وسائل تنظيم 13 ألف و931 سيدة (3443 جدد +10488 متردد)، الكشوفات ٢٦٣ كشف باطنة، ٣٧٥ كشف نسا، ومتابعة حمل ١٠٧ ، وعمل سونار لـ ١٩٤ حالة، والحصول على المشورة لعدد ٧٧٧٦ سيدة ، موضحا أن إدارة سمسطا جاءت في المركز الأول في معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة تلتها إدارة ببا وبعدها اهناسيا وفي المركز الرابع الواسطى.

ووجه وكيل الوزارة الشكر للقائمين على تنفيذ الحملة من إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات الصحية على جهودهم في تحقيق الهدف من الحملة التنشيطية في مرحلتها الأولى، لافتا إلى تكليفات المحافظ بأهمية بالاستعداد الجيد والاستمرارية في تقديم التسهيلات المطلوبة لأعمال المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية،والتي نطلق غداً الأحد وتستمر حتى الخميس المقبل على مستوى إدارات (ناصر ،الفشن وبنى سويف)، لتقديم كافة خدمات تنظيم الأسرة "بالمجان"، بجانب عقد ندوات توعية للسيدات علي هامش الحملة عن رسائل تنظيم الأسرةوالصحة الإنجابية، وإقامة عن معارض لمنتجات نوادي المرأة بالوحدات الصحية، وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمستفيدات من خدماتها.

وأضافت مدير تنظيم الأسرة مديحة سري، أن الحملة توفر مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة بالمجان لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وذلك من خلال فرق مدربة، وأخصائي النساء والتوليد، لتوقيع الكشف الطبي، مشيرة إلى أنه يتم صرف وسائل تنظيم الأسرة عن طريق الوحدات الثابتة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، ومن خلال العيادات المتنقلة لتقديم الخدمة في المناطق النائية، وذلك من خلال 110 وحدة ثابتة و9 عيادات متنقلة بإدارات المرحلة الأولى، و92 وحدة ثابتة و6 عيادات متنقلة لإدارات المرحلة الثانية.